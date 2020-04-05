Коронавирус
Время НДве пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Два летальных случая от коронавируса зафиксированы в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. COVID-19 послужил обострению хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет.
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В Нижегородской области скончались две пациентки старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом
Нижегородская Правда14:30
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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Политика
Трамп: Около 1,7 миллиона американцев прошли тесты на коронавирус
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Экономика
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