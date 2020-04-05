Два летальных случая от коронавируса зафиксированы в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. COVID-19 послужил обострению хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет.

Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Энергетика Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.

Авто Появились изображения нового Nissan X-Trail На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.

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Футбол Медведева поучаствовала в челлендже Роналду A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.

Политика Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

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