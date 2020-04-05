Коронавирус

Время НВремя НДве пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Два летальных случая от коронавируса зафиксированы в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. COVID-19 послужил обострению хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет.
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Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Время Н17:09

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

ТАСС15:06

В Нижегородской области скончались две пациентки старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом

Нижегородская Правда14:30

Две нижегородки c коронавирусом скончались

Открытый Нижний14:55

В Нижегородской области умерли первые две пациентки с коронавирусом

РИА Новости14:38

Две нижегородки умерли от коронавируса

В Городе N14:38

Две пожилые нижегородки умерли от коронавируса

Newsroom2415:06
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Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
Газета.Ru 19:55
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 10:07
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings 14:27
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Общество

Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством

Больной коронавирусом врач "Реймса" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством, сообщает Le Parisien. Отмечается, что доктору было 60 лет.
Газета.Ru 14:57
Политика

Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:54
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Здоровье

Роспотребнадзор начал проводить тесты на CОVID-19 на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:56
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия 17:45
Происшествия

Адвокат: подмосковного активиста вызвали в полицию из‑за сбора денег на средства защиты для местной больницы

Активиста из Подмосковной Коломны Вячеслава Егорова вызвали на беседу в полицию после объявления о сборе денег для помощи местной больнице.
Медиазона 16:48
Общество

Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Авто

В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

1 апреля в Сети появилась информация о новом российском автомобиле, который будет выпускаться под маркой "Волга".
Новые автомобили 13:00
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Здоровье

Врач назвал способ укрепить иммунитет

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Мойка78 19:43
Происшествия

В Приамурье на самоизоляцию ушли почти 1500 человек

В Амурской области на самоизоляции по месту проживания находятся 1439 человек, все они недавно были в других странах.
Российская газета 03 апреля в 01:13
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Политика

Трамп: Около 1,7 миллиона американцев прошли тесты на коронавирус

В Соединенных Штатах с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона человек.
Комсомольская правда 20:47
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Экономика

Коронавирус. Алексей Антонов дал оценку письму бизнесменов

Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов прокомментировал коллективное обращение саратовских предпринимателей к премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Взгляд-инфо 12:51
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