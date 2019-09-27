В аэропорту Минеральных Вод задержаны две пассажирки, которые подрались во время полета, сообщает пресс-служба МВД России. Конфликт между двумя женщинами произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды. Как сообщает полиция, сначала между дамами вспыхнула словесная перепалка.

Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту

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