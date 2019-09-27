Происшествия
Newstracker.ruДве пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
В аэропорту Минеральных Вод задержаны две пассажирки, которые подрались во время полета, сообщает пресс-служба МВД России. Конфликт между двумя женщинами произошел на борту самолета, летевшего из Москвы в Минеральные Воды. Как сообщает полиция, сначала между дамами вспыхнула словесная перепалка.
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В России появится онлайн-архив советских военнопленных
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Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
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"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
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Накануне, 25 сентября, около полудня появилась информации о возгорании на российском траулере в Тромсё, где он пришвартовался для смены экипажа и проведения ремонтных работ.
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Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене
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Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле.
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Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео
В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
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Сине-бело-голубые были наказаны одним домашним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом в перерыве игры, завершившейся ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила 3 августа в Санкт-Петербурге.
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После выхода из колонии 31-летний скандально известный футболист, ранее игравший за ФК "Краснодар", вел переговоры со столичным футбольным клубом.
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Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
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