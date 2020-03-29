Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъДве ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты над Эр-Риядом и приграничном с Йеменом городе Джизану.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известиявчера в 17:44

Аравийская коалиция подтвердила перехват двух ракет, запущенных хуситами

ТАССвчера в 20:49

Два человека пострадали при ракетном обстреле Эр-Рияда

РЕН ТВвчера в 20:26

Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

РБКвчера в 18:28

Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами

Эхо Москвы02:33

СМИ: Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

RT на русскомвчера в 17:43

Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ

РИА Новостивчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

РБК вчера в 17:31
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Происшествия

Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске

Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Atas.info 02:17
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Происшествия

В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Наука

Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет

ToDay News Ufa 26 марта в 11:38
Здоровье

Омский медик заявил о неготовности городских больниц к коронавирусу

Омич, назвавший себя работником одной из городских поликлиник, заявил о неготовности омских медучреждений к пандемии коронавируса.
Om1.ru вчера в 23:30
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Авто

В России начали продавать автомобили в режиме онлайн

Китайская компания Chery заявила о начале продаж автомобилей онлайн.
CarsWeek.ru вчера в 06:27
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК 27 марта в 14:38
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 27 марта в 03:05
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Здоровье

Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
ПолитРоссия 27 марта в 08:47
Единоборства

Уайт рассказал о месте проведения боя Нурмагомедова с Фергюсоном

ProstoProSport вчера в 16:00
Происшествия

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 08:37
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Происшествия

В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Российская газета вчера в 14:51
Политика

Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное