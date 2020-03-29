Противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты над Эр-Риядом и приграничном с Йеменом городе Джизану.

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

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Авто Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.

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