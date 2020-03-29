Армия и оружие
КоммерсантъДве ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты над Эр-Риядом и приграничном с Йеменом городе Джизану.
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Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Происшествия
Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске
Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Общество
Названо число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Происшествия
В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации
Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Общество
Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Наука
Биологи выяснили, как прожить 490 миллионов лет
Здоровье
Омский медик заявил о неготовности городских больниц к коронавирусу
Омич, назвавший себя работником одной из городских поликлиник, заявил о неготовности омских медучреждений к пандемии коронавируса.
Общество
В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
Авто
В России начали продавать автомобили в режиме онлайн
Китайская компания Chery заявила о начале продаж автомобилей онлайн.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Здоровье
Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
Единоборства
Уайт рассказал о месте проведения боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Происшествия
Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина
Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Происшествия
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Политика
Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.