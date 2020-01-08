Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДве ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости. В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
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СМИ: в «зеленой зоне» Багдада упали несколько ракет

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РБКвчера в 16:44

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Газета.Ruвчера в 16:07

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Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

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RT на русскомвчера в 16:39

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новостивчера в 16:32
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Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
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