Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДве ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости. В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
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Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Телеканал 360°вчера в 17:49

Две ракеты разорвались накануне вечером «зеленой зоне» Багдада

Эхо Москвывчера в 17:05

В Багдаде правительственный квартал вновь подвергся ракетному обстрелу

Красная веснавчера в 17:55

Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада

ТК Звездавчера в 17:26

СМИ: Пострадавших при ракетном обстреле Багдада нет

RT на русскомвчера в 16:39

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новостивчера в 16:32

«Зеленая зона» Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу

Российская газетавчера в 16:46
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Общество

РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер вчера в 04:58
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

RT на русском вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Наталья Водянова похвасталась новым шикарным домом в Париже

Дни24 вчера в 12:44
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

«Один из сотрудников ДПС схватил за волосы, утащил за патрульную машину и начал избивать, пинать ногами, пытался запинать мой телефон в сугроб, при этом ещё два сотрудника продолжали избивать моего мужа», — повествует женщина о злоключениях.
REGNUM вчера в 00:49
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Армия и оружие

Госдеп: за четыре месяца Иран атаковал США 15 раз

В среду госдеп опубликовал информацию, согдасно которой с осени 2019 года американские военнослужащие в Ираке 15 раз подвергались ракетным обстрелам со стороны Ирана.
Военное дело вчера в 22:36
Наука

Лучшее за год. Август

Что заставляет сомневаться в виновности главного «подозреваемого» в вымирании динозавров, из-за чего могло начаться глобальное потепление более 60 млн лет назад, а также причем тут Шива и шведские лестницы — в нашем материале .
Индикатор вчера в 18:40
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
ТК Звезда вчера в 17:17
Баскетбол

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту»

Чемпионат вчера в 22:27
Политика

Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском вчера в 06:39
Гаджеты

NVIDIA выпустит удешевлённую версию мощной игровой видеокарты RTX 2060

Ferra вчера в 08:12
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
iXBT.com 06 января в 10:38
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год

Курс рубля вырос на торгах вечером 8 января. Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей.
Фонтанка.Ру вчера в 14:57
Футбол

Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мира

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн.
РБК 07 января в 07:29
Происшествия

Выжившая в ДТП омичка погибла в другой аварии через несколько минут

Выяснилось, что в автомобиле скорой перевозили пострадавшую девушку, которая ранее выжила в другом серьезном ДТП.
VSE42.RU вчера в 22:08
Происшествия

Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

Тело погибшего обнаружили при разборе завалов сгоревшего в среду торгового комплекса "Центральный" в городе Искитиме в Новосибирской области, сообщает в четверг управление СК по региону.
РИА Новости вчера в 22:55
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 441.87 позволяет ограничивать FPS

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 441.87 для ОС Windows.
3DNews вчера в 13:26
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета 06 января в 03:51
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Футбол

Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года

Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Евро-футбол.ру вчера в 15:20
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали в жёстком ДТП на трассе в Бердске

В районе Поклонного креста на въезде в Бердск в жёстком столкновении сошлись «Тойота Пробокс», которая следовала со стороны Искитима, и встречный ВАЗ-2114.
Свидетель (г. Бердск) вчера в 23:31
Футбол

Скопинцев сообщил о переходе в «Динамо»

Soccer.ru 06 января в 17:06
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