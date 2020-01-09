Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДве ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости. В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
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Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Телеканал 360°17:49

В Багдаде правительственный квартал вновь подвергся ракетному обстрелу

Красная весна17:55

«Зеленая зона» Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу

Российская газета16:46

Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада

ТК Звезда17:26

СМИ: Пострадавших при ракетном обстреле Багдада нет

RT на русском16:39

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новости16:32

Две ракеты разорвались накануне вечером «зеленой зоне» Багдада

Эхо Москвы17:05
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Общество

Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Красная весна вчера в 09:51
Общество

Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе

Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.
Телеинформ 06:52
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Модель Анастасия Костенко находится на солидном месяце беременности.
Paparazzi.ru 15:14
Армия и оружие

Трамп анонсировал мощные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал мощные санкции против Ирана.
Lenta.ru 11:37
Общество

Toyota построит в Японии прототип города будущего

iXBT.com вчера в 01:38
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали опасные продукты

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей.
UfacityNews.ru вчера в 03:45
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за больших долгов

Саона отметила, что избегать публики Заворотнюк стала не из-за болезни, а для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов.
Privet-Rostov.ru 01:04
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Общество

Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой

Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
News.ru 10:47
Происшествия

В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП

Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий.
Российская газета 20:20
Армия и оружие

Пенс уверяет, что Иран просит союзников не атаковать американцев

По данным американских спецслужб власти Ирана просят союзное ополчение не атаковать американцев.
Комсомольская правда 19:49
Гаджеты

Китайцы представили смартфон с экраном нового типа

ToDay News Ufa 09:37
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Культура

В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»

SakhaLife.ru вчера в 01:35
Технологии

«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи

Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
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Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

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Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
Энергетика

Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством.
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Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

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Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь вчера в 09:38
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 15:23
Энергетика

Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов

Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
REGNUM 10:38
Авто

Tesla удалось выполнить годовой план поставок электрокаров

Американская компания Tesla Inc увеличила в четвертом квартале поставки электромобилей дилерам до 112 тысяч по сравнению с 97 тысячами в предыдущие три месяца и 104,891 тысячи за такой же период 2018 года.
МедиаПоток 06 января в 04:29
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