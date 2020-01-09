Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДве ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости. В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что в центре иракской столицы слышны сигналы воздушной тревоги, в том числе у посольства США.
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Две ракеты разорвались накануне вечером «зеленой зоне» Багдада

Эхо Москвы17:05

СМИ: Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

RuNews24.ru17:58

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новости16:32

СМИ: Пострадавших при ракетном обстреле Багдада нет

RT на русском16:39

Две ракеты упали в зеленой зоне Багдада

ТК Звезда17:26

СМИ: в «зеленой зоне» Багдада упали несколько ракет

ТАСС15:56

В Багдаде правительственный квартал вновь подвергся ракетному обстрелу

Красная весна17:55
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Зинедин Зидан: «„Реал“ еще ничего не выиграл»

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