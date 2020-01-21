Армия и оружие
ГЛАС.RUДве ракеты упали возле посольства США в Багдаде
Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники в службах безопасности, две ракеты упали около здания американского посольства в Багдаде, расположенном в хорошо защищенной зоне иракской столицы.
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Религия
На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм
Общество
Источники сообщили о работе авиаэкспертов из России в Египте
Российские эксперты по авиационной безопасности, прибывшие в воскресенье в Египет, займутся проверкой процедуры досмотра пассажиров и багажа в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения
Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Экономика
Продолжается рост недооцененных акций РусГидро и РУСАЛа - БКС
Бумаги "РусГидро" недооценены относительно потенциальной дивидендной доходности, "РУСАЛ" выглядит недооцененным по сравнению со стоимостью пакета в "Норильском никеле", говорится в комментарии "БКС Премьер".
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Кино
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
Шоу-бизнес
У Пелагеи нашли элитную недвижимость
По данным газеты, после развода особняк достанется Пелагее, но при условии, что она больше не будет требовать вложений в недвижимость от бывшего мужа.
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Гаджеты
Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск
Политика
Сенатор от Калужской области написал заявление о сложении полномочий
Сенатор от Калужской области Юрий Волков намерен досрочно сложить свои полномочия, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Здоровье
Минздрав выпустит экспресс-тест на выявление опасного вируса из КНР
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России в феврале представит экспресс-тест для обнаружения коронавируса из Китая .Об этом сообщил замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.