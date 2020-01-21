Армия и оружие

ГЛАС.RUГЛАС.RUДве ракеты упали возле посольства США в Багдаде

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники в службах безопасности, две ракеты упали около здания американского посольства в Багдаде, расположенном в хорошо защищенной зоне иракской столицы.
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Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

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Встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
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