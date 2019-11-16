Армия и оружие

ТАССТАССДве ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Из сектора Газа по Израилю были запущены две ракеты

Вести.Ru20:33

Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты

News.ru19:58

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Российская газета19:48

Израиль сообщил о перехвате двух выпущенных из Газы ракет

RT на русском19:43

Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

РИА Новости20:19

Две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю

Эхо Москвы21:08

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

ТАСС19:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Daily Storm 00:51
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета 20:05
Политика

Путин заявил о «полном контакте» с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество

Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия.
Lenta.ru 12:51
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Шоу-бизнес

Беременную Самойлову готовят к смертельно опасной операции

Дни.ру 00:24
Политика

Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения 08:33
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Слово и Дело 20:37
Здоровье

Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм

Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
SpeedMe 12 ноября в 22:17
Политика

Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа

Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени.
РБК 22:27
Происшествия

Директору ЧОП предъявили обвинение после ЧП в колледже в Благовещенске

Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ.
Аргументы и Факты 06:06
Энергетика

Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

Весной премьер-министр Владимир Гройсман требовал от госкомпании снизить тарифы и обещал уволить Андрея Коболева, главу "Нафтогаза".
РИА Новости 13 ноября в 00:00
Гаджеты

Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A

Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.
Astera вчера в 08:25
Футбол

Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
Чемпионат 17:22
Общество

Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН

Правительство увеличило должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
ТАСС 06:23
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Авто

Ferrari представила новое купе Ferrari Roma

Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
SpeedMe 13 ноября в 22:45
Футбол

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат 15:42
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД на ледовой переправе

SakhaPress.ru вчера в 21:21
Автоспорт

Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить вторую серию свободных заездов перед Гран-при Бразилии.
Вести.Ru 15:45
Авто

Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 06:48
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 07:05
Космос

Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам

Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Forbes 11:11
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное