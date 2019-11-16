Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

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