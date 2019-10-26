Армия и оружие
Газета.RuДве российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот.
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Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, будет испытано новое оружие, сообщил в субботу Северный флот.Интерфакс06:55
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Подлодки СФ «Нижний Новгород» и «Псков» отработают погружение в Норвежском море
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