Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, будет испытано новое оружие, сообщил в субботу Северный флот.

с чего всё началось

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Северный флот.

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

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