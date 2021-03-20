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РБК

Две российские авиакомпании смогли избежать убытков в год пандемии

Как "Победа" и "Азимут" нарастили долю рынка и избежали убытков В 2020 году весь российский авиарынок упал почти вдвое, с 128,1 млн до 69,2 млн человек.В источнике
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Две российские авиакомпании смогли избежать убытков в год пандемии

По данным Росавиации, из-за запрета международных рейсов и других ограничений, вызванных пандемией коронавируса, за девять месяцев 2020 года российские авиакомпании получили операционные убытки на более чем 102 млрд руб.
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