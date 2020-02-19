Происшествия
RT на русскомДве россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама. У покинувших судно россиянок заражения новым типом коронавируса не обнаружено, передаёт ТАСС.
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Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess
Национальная служба новостейвчера в 23:37
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Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Гаджеты
Сбербанк выпустил свой первый гаджет
Разработкой приставки занималась компания «СберДевайсы», а сам гаджет получил название Okko Smart Box.
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»
Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Общество
Apple заявила об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса
В связи с ситуацией с распространением коронавируса поставки iPhone будут временно ограничены, сообщается на сайте Apple.
Политика
США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии
Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Политика
Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи
В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Футбол
Тайная война «Барселоны». Клуб атаковал в соцсетях Месси и Пике
Биатлон
Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.