Происшествия

RT на русскомRT на русскомДве россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама. У покинувших судно россиянок заражения новым типом коронавируса не обнаружено, передаёт ТАСС.
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Двое россиян сошли с карантинного лайнера в Японии

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Коммерсантъвчера в 21:45
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Общество

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
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Разработкой приставки занималась компания «СберДевайсы», а сам гаджет получил название Okko Smart Box.
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Экономика

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Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
RT на русском вчера в 15:14
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
Общество

Apple заявила об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса

В связи с ситуацией с распространением коронавируса поставки iPhone будут временно ограничены, сообщается на сайте Apple.
DP.RU вчера в 02:13
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Vprognoze.ru вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
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Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
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Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
Народные новости вчера в 10:07
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РБК 01:14
Шоу-бизнес

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
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Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 17 февраля в 05:24
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
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Тайная война «Барселоны». Клуб атаковал в соцсетях Месси и Пике

Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Биатлон

Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
РИА Новости вчера в 11:28
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Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Газета DAILY 17 февраля в 14:10
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
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«Атлетико» провёл больше всех сухих матчей в ЛЧ после прихода Симеоне

Soccer.ru 00:42
Общество

Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Хоккей

Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:17
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
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