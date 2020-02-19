Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама. У покинувших судно россиянок заражения новым типом коронавируса не обнаружено, передаёт ТАСС.

Общество Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.

Гаджеты Сбербанк выпустил свой первый гаджет Разработкой приставки занималась компания «СберДевайсы», а сам гаджет получил название Okko Smart Box.

Экономика Российская экономика привлекла иностранцев Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой» Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».

Экономика Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.

Общество Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.

Экономика Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Биатлон Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.

Общество Россия временно запретила въезд гражданам Китая Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.