Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДве трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
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с чего всё началось

Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год.
Ведомостивчера в 16:06

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«Мертвые души» российского фондового рынка

ПРАЙМ07:21

В РФ участников фондового рынка стало в два раза больше, а денег — меньше

Красная весна04:26

Объем размещенных на ИИС средств граждан превысил в 2019 г. 220 млрд руб. против 120 млрд руб. годом ранее

Финмаркетвчера в 09:38

Две трети открытых россиянами брокерских счетов оказались пустыми

Forbes01:49

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Коммерсантъвчера в 22:37

Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

Ведомостивчера в 16:06

Обычные россияне притворились инвесторами

Lenta.ru02:04
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Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
РИА Новости 08:17
Биатлон

Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
ProstoProSport 08:22
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере в Японии

Гражданка России заразилась новым типом коронавируса, сообщает российское посольство в Японии.
Афиша Daily вчера в 07:13
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета 04:06
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru 04:37
Здоровье

Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин

В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.
Экономика сегодня 06:31
Общество

Владимир Путин приедет в Петербург почтить память Анатолия Собчака

Форпост Северо-Запад 08:08
Происшествия

«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии

В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
RT на русском 08:13
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Вести.Ru 05:51
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Lenta.ru 04:46
Гаджеты

Стартовали продажи Xiaomi Mi 10 Pro

Поступил в продажу на китайском рынке новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro.
МонаВиста 04:07
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Общество

Спрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%

«В январе 2020 года зарегистрировано 7 тыс. 969 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 19% меньше, чем в январе 2019 года (9 853 перехода), и на 49,5% ниже показателя декабря 2019 года»,— говорится в сообщении.
Известия 07:05
Здоровье

Названы необычные предвестники сердечного приступа

Другим признаком болезни являются отекшие пальцы и увеличенные концевые фаланги (синдром барабанным палочек), сообщает Express.co. Кардиологи подчеркнули, что существует целый ряд факторов риска, которые повышают вероятность развития заболевания.
Суть событий 06:50
Политика

В МИД оценили слова о зависимости отношений России и Китая от Запада

Отношения между Россией и Китаем являются самодостаточными и не зависят от реакции западных стран, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко.
Газета.Ru 08:14
Общество

«Гражданские самолеты Сухого» станут филиалом «Иркута»

"Гражданские самолеты Сухого" и "ОАК - Центр комплексирования" станут филиалами "Иркута" в рамках формирования дивизиона гражданской авиации в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
ТАСС 08:18
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Здоровье

В Пермском крае врач отказала в приеме пациенту с ВИЧ

Как передает издание портал «59.ru» со ссылкой на заявление члена Общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных в Пермском крае Анну Каргапольцеву, которая отправилась вместе с мужчиной в поликлинику, терапевт отказала ему в приеме.
Главный региональный 06:13
Кино

Бекмамбетов рассказал о фильме про лётчика Девятаева

RT на русском вчера в 11:37
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Происшествия

В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника

В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
Газета.Ru 07:45
Общество

Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Известия 06:43
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 лет колонии за взяточничество.
RT на русском 08:29
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