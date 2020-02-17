Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДве трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
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с чего всё началось

Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год.
Ведомостивчера в 16:06

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Две трети открытых россиянами брокерских счетов не используется

Деловое.ТВ03:13

Большая часть открытых россиянами брокерских счетов пустует

Городовой03:01

Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

Ведомостивчера в 16:06

Обычные россияне притворились инвесторами

Lenta.ru02:04

Две трети открытых россиянами брокерских счетов оказались пустыми

Forbes01:49

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Коммерсантъвчера в 22:37

Две трети открытых в России брокерских счетов оказались пустышками

Компания02:57
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Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Общество

Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
РБК 06:59
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в атаке на свои позиции в Донбассе

REGNUM 03:29
Политика

Спикер грузинского парламента выступил под гимн СССР

Советский гимн включили представители оппозиции, которые были против выступления Талаквадзе с ежегодным отчетом о работе законодательного органа.
Известия 06:36
Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
ФАН 02:25
Космос

Космический мусор может представлять серьезную опасность для МКС

Политическая Экспертиза вчера в 18:00
Армия и оружие

Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов

Человек, близкий к НМ ЛНР, сообщил «Ведомостям», что причиной столкновения стало оборудование Вооруженными силами Украины с января нескольких опорных пунктов в нейтральной зоне, где их быть не должно, что уже не раз приводило к перестрелкам с жертвами.
Ведомости 07:00
Происшествия

В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник

РБК 07:03
Общество

Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Газета.Ru 06:10
Футбол

«Манчестер Юнайтед» в гостях добился победы над «Челси»

Metaratings вчера в 16:55
Политика

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Деловое.ТВ 05:56
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Хоккей

Шайба Кучерова принесла победу «Тампе» в игре с «Колорадо»

Газета.Ru 00:40
Общество

Телеведущий Дибров пока останется в больнице

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил "Интерфаксу", что остается в больнице под наблюдением врачей для профилактики.
Интерфакс 05:58
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса

Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Деловое.ТВ 01:31
Авто

В России представили обновленный Hyundai Solaris

Старт продаж рестайлингового Hyundai Solaris намечен на март, тогда же бренд раскроет комплектации и цены.
Авторамблер 05:58
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Происшествия

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Интерфакс 06:38
Авто

Выпуск легковых машин сократился на 16,5% в РФ в январе

В отчетный период автозаводы выпустили 94,1 тыс. машин, а этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5%. Если сравнивать результат с декабрем, то он стал меньше на 19,1%. Наблюдается снижение объёмов выпуска и грузовиков – 3,7 тыс. единиц, что на 12,4% меньше.
Tvoe-avto.com вчера в 10:59
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Здоровье

В школах Челябинска продлили карантин

Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Челябинск Сегодня 06:21
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Общество

Составлен образ типичных жителей российских городов

Специалисты компании «AliExpress Россия» составили образ типичных жителей российских городов, проанализировав 550 миллионов поисковых запросов на торговой площадке.
Lenta.ru 06:43
Происшествия

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Вести.Ru 04:22
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
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