Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДве трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
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с чего всё началось

Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год. Из них 1,65 млн человек держат индивидуальные инвестиционные счета (ИИС; дают инвесторам налоговые льготы).
Ведомостивчера в 16:06

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Россияне сделали вид, что принесли деньги на фондовый рынок

Ведомостивчера в 16:06

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Коммерсантъвчера в 22:37

Объем размещенных на ИИС средств граждан превысил в 2019 г. 220 млрд руб. против 120 млрд руб. годом ранее

Финмаркетвчера в 09:38

Обычные россияне притворились инвесторами

Lenta.ru02:04

Две трети открытых россиянами брокерских счетов оказались пустыми

Forbes01:49

Граждане инвестировали в 2019 году в фондовый рынок РФ через удаленные счета 30 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 14:14

Почти 70 % брокерских счетов россиян неактивно

Долг.рфвчера в 23:56
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Технологии

Для SSJ-New создана отечественная система кондиционирования

Faktom вчера в 08:58
Политика

В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту.
РИА Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты

Известная певица публично признала все свои пластические операции.
SM News вчера в 09:24
Здоровье

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Газета.Ru 01:16
Авто

Рынок России может ждать нашествие китайских автомобилей

Актуальные Новости 15 февраля в 05:59
Культура

Тина Канделаки прокомментировала рассказ Садальского о ее пути к славе

Едкие замечания Садальского для Тины Канделаки – «приятные и лестные» 10 февраля на телеканале Россия1 вышел эфир передачи «Судьба человека», на которую была приглашена Тина Канделаки.
Городовой вчера в 16:05
Кино

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
News.ru вчера в 07:31
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости 02:12
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa 16 февраля в 04:29
Гаджеты

Huawei готовит сюрприз к Дню защитника Отечества

Компания Huawei опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что 23 февраля она проведет пресс-конференцию, посвященную анонсу каких-то новых продуктов.
iXBT.com вчера в 03:11
Здоровье

Эпидпорог по ОРВИ среди детей превышен в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
PROkhab.ru вчера в 00:43
Происшествия

Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами

Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Lenta.ru 02:29
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Футбол

«Ливерпуль» гарантировал себе место в топ-4 АПЛ

«Челси» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии проиграл «Манчестер Юнайтед» — 0:2. После этой встречи стало известно, что «Ливерпуль» не опустится ниже четвертого места и сыграет в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 17:33
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Интернет

Названы опасные почти для всех пользователей приложения

16.02.2020 Исследование, проведенное специалистами Positive Technologies, выявило опасность для пользователей большинства веб-приложений – сайтов, с которыми пользователи взаимодействуют и получают информацию.
Портал Поиск 16 февраля в 10:46
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Российского журналиста Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:33
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Общество

Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты в понедельник в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, открыты, сообщает дирекция КЗС.
РИА Новости 00:36
Политика

Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции

Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
Lenta.ru 02:29
Фигурное катание

В Китае внезапно умер украинский фигурист

ProstoProSport вчера в 12:46
Происшествия

Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости вчера в 09:25
Финансы

Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю

В опубликованном "Инфляционном отчете" за январь 2019 года Национальный банк Украины оценил потребность в валютных средствах на 2020 год только на обслуживание и погашение валютной части государственного долга в "свыше девяти миллиардов долларов США".
РИА Новости 00:00
Политика

В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

19-летняя внучка Софии Ротару надела кольчугу на голое тело

Woman.ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Фанаты Кристины Асмус ужаснулись от вида ее болезненно тощих ног

Известная российская актриса Кристина Асмус вернулась в Москву после продолжительного отдыха на Мальдивах со своей шестилетней дочкой, поделившись свежей публикацией на странице в Instagram.
Слово и Дело вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз

Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Bimru.ru 15 февраля в 08:04
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