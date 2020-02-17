Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год.

с чего всё началось

Почти двукратный приток частных инвесторов, зафиксированный на Московской бирже в 2019 году, оказался на две трети «фиктивным». Большинство россиян открыли брокерские счета и больше их не использовали, пишут «Ведомости». По данным издания, большинство таких счетов оказались не зафондированы.

Две трети открытых в России брокерских счетов оказались пустышками

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