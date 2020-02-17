Падение ставок банковских вкладов, рост фондового рынка, развитие инвестиционных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов. На Московской бирже к концу 2019 г. счета открыло 3,86 млн человек. Приток почти двукратный – 1,9 млн человек за год.

с чего всё началось

Почти двукратный приток частных инвесторов, зафиксированный на Московской бирже в 2019 году, оказался на две трети «фиктивным». Большинство россиян открыли брокерские счета и больше их не использовали, пишут «Ведомости». По данным издания, большинство таких счетов оказались не зафондированы.

Две трети открытых в России брокерских счетов оказались пустышками

Политика В «Роснефти» отреагировали на санкции США против своей «дочки» Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.

Авто Обновленную Hyundai Solaris представили в России До конца февраля автолюбители смогут стать обладателями обновленной Hyundai Solaris. Машину представили на петербургском заводе.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Шоу-бизнес Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.

Экономика На Сахалине откроют производство модульных домов Девелоперская группа ПИК запустит на Сахалине производство модульных домов, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Общество Трутнев высказался против строительства «Горной Ривьеры» в столице Сахалина Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область поддержал протест жителей Южно-Сахалинска против строительства элитного коттеджного посёлка в окрестностях города.