Журналисты проверили «Список памяти», в который медики вносят имена погибших коллег. Сейчас в нем 241 человек, получить официальное подтверждение смерти от COVID-19 получилось по 186 из них. Две трети жертв пришлось на Москву, Подмосковье, Петербург и Дагестан.

В России от коронавирусной инфекции погибли 186 медиков

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