Политика
Православие и МирПоправки в Конституцию поддержало необходимое количество регионов
Piter.tv
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Александр Архангельский о культе предков и поправках в Конституцию Подробнее Изменения поддержали 62 из 85 регионов страны, в которых проводилось обсуждение. Рассмотрение поправок в Заксобраниях закончится 13 марта. После этого закон будет направлен в Конституционный суд РФ для проверки положений.
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с чего всё началось
Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.ТАСС09:48
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