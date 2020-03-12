Политика

Православие и МирПравославие и МирПоправки в Конституцию поддержало необходимое количество регионов

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Александр Архангельский о культе предков и поправках в Конституцию Подробнее Изменения поддержали 62 из 85 регионов страны, в которых проводилось обсуждение. Рассмотрение поправок в Заксобраниях закончится 13 марта. После этого закон будет направлен в Конституционный суд РФ для проверки положений.
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с чего всё началось

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС09:48

Подробнее о событии

Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

РБК10:32

Что говорят региональные депутаты о поправках в Конституцию и обнулении сроков Путина

Znak.com12:00

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Коммерсантъ10:40

Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

Lenta.ru10:39

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Интерфакс11:06

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Ведомости10:19

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

ТАСС09:48
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:22, Россия
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 09:46
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Чапутович отметил, что сейчас отношения между странами нельзя назвать хорошими, но в Польше хотели бы их улучшить.
Политика Сегодня 02:33
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:02
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов

Вести.Ru 14:18
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru вчера в 20:31
Армия и оружие

В Сирии попали на фото уникальные гигантские 180-мм пушки С-23

Артсистема С-23 прошла успешно все тесты, но ее серийное производство началось аж в 70-х годах, когда союзники СССР стали нуждаться в мощных дальнобойных орудиях.
ГЛАС.RU вчера в 13:46
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О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 13:53
Футбол

17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru 14:06
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 10:24
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 14:52
Гаджеты

Компания Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса

В округе Санта-Клара, где расположена штаб-квартира Apple, ввели запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек из-за эпидемии коронавируса.
Live24 вчера в 09:26
Общество

«Победа» может организовать вывозные рейсы для пассажиров из стран ЕС

Авиакомпания «Победа» может организовать вывозные рейсы для пассажиров, которых необходимо вернуть домой из Германии и Испании, заявил официальный представитель авиакомпании 12 марта, сообщает ТАСС.
Красная весна 11:43
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 06:08
Общество

В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы

Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
РБК 15:16
Политика

Песков: Путин ничего не говорил об участии в выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин ничего не говорил о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
РЕН ТВ 09:40
Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
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Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 10:36
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Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
ТАСС 14:09
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 14:53
Шоу-бизнес

Поклонская рассказала о причинах развода с Иваном Соловьевым

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
RuNews24.ru 12:56
Шоу-бизнес

Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Pravda.Ru 15:05
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Известия 14:59
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 12:37
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 11:12
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 06:53
Политика

Даже «ядерный вариант» США не остановит «Северный поток — 2»

По мнению специалиста, даже «ядерный вариант» Соединенных Штатов не сможет остановить прокладку «Северного потока — 2».
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 07:17
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 09:48
Здоровье

В России число заболевших коклюшем выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
BFM.ru 10 марта в 04:49
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