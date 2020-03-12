Политика
Znak.comБольшинство регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов 12 марта проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию РФ. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, что является необходимым минимумом, позволяющим направить закон в Конституционный суд, сообщает ТАСС .
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с чего всё началось
Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.ТАСС05:48
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Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
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У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
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Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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Трамп заявил, что мог лишь мечтать о таких низких ценах на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.
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Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса, сообщает CalcioNews24.
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Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса
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Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
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Россия и Европа отложили совместную миссию на Марс
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Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Санкции против «дочки» «Роснефти» ввели в США
По информации американского минфина, именно TNK Trading International SA стала осуществлять логистические операции с венесуэльской нефтью после того, как 18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading SA.
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Горбачев обратился к мировым лидерам
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Происшествия
В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21
В Белоруссии 21 человек заразились коронавирусом, пишет пресс-служба Минздрава республики.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
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Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
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Муцениеце рассказала, как решилась на развод с Прилучным
Муцениеце повторила, что развод дался ей очень сложно, но утверждает, что каждый человек должен прислушиваться к тому, что говорит ему его сердце.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28
В Москве еще шесть человек заболели коронавирусом, в Подмосковье - еще два.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Путин и Эрдоган подтвердили важность соблюдения мер по линии Минобороны России и Турции для обеспечения устойчивого режима перемирия в Идлибе.
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Козак анонсировал новый механизм урегулирования в Донбассе
По словам Козака, механизм урегулирования планируется утвердить на следующем заседании контактной группы в Минске — принципиально он согласован.
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Гендиректор ВОЗ назвал причины объявления пандемии коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что объявить вспышку коронавируса пандемией было решено из-за скорости и масштабов распространения болезни, а также из-за отсутствия со стороны некоторых стран должного реагирования, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина не пришла на 80-летие своей матери
Российская актриса театра и кино Мария Голубкина не пришла на юбилей к знаменитой матери, актрисе Ларисе Голубкиной.