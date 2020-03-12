Политика

Znak.comZnak.comБольшинство регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов 12 марта проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию РФ. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, что является необходимым минимумом, позволяющим направить закон в Конституционный суд, сообщает ТАСС .
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с чего всё началось

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС05:48

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Большинство регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

РИА Новости07:15

Что говорят региональные депутаты о поправках в Конституцию и обнулении сроков Путина

Znak.com08:00

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Коммерсантъ06:40

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Lenta.ru06:39

Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России

РБК06:32

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Ведомости06:19

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

ТАСС05:48
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Общество

Санкции против «дочки» «Роснефти» ввели в США

По информации американского минфина, именно TNK Trading International SA стала осуществлять логистические операции с венесуэльской нефтью после того, как 18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading SA.
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Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
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В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии.
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Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

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Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен

Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 21

В Белоруссии 21 человек заразились коронавирусом, пишет пресс-служба Минздрава республики.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
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Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 28

В Москве еще шесть человек заболели коронавирусом, в Подмосковье - еще два.
Российская газета вчера в 13:09
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Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

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Козак анонсировал новый механизм урегулирования в Донбассе

По словам Козака, механизм урегулирования планируется утвердить на следующем заседании контактной группы в Минске — принципиально он согласован.
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Гендиректор ВОЗ назвал причины объявления пандемии коронавируса

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