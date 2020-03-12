Политика

ТАССТАССДве трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.
ТАСС05:48

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Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Коммерсантъ06:40

Закон о поправке в Конституцию поддержали две трети российских регионов

Московский Комсомолец06:39

Большинство регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию РФ

News.ru05:59

Заксобрания 2/3 регионов РФ поддержали поправки к Конституции

REGNUM06:17

Две трети регионов одобрили законопроект о поправках в Конституцию

Дождь06:10

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Ведомости06:19

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

ТАСС05:48
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Политика

Клишас: Из регионов в СФ поступают отзывы на поправки в Конституцию

В Совет Федерации начала поступать информация о поддержке региональными парламентами поправок в Конституцию, сообщил журналистам глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Российская газета 03:20
Общество

Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:37
Баскетбол

НБА приостановила сезон после выявления коронавируса у игрока

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у центрового "Юты" Руди Гобера диагностировали коронавирусную инфекцию.
Российская газета 01:15
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
RT на русском 06:23
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ 10 марта в 09:22
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Общество

Пик эпидемии коронавируса в Китае миновал

Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Русская Планета 05:12
Гаджеты

Опубликован список самых подделываемых смартфонов

Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:06
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor 10 марта в 19:06
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Общество

Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса

Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Газета.Ru вчера в 01:45
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Евгений Петросян отдыхает с молодой женой в Дубае

Российский юморист Евгений Петросян уехал отдыхать с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
OAnews 06:15
Музыка

Обряд омоложения президента в клипе «Аигел» на трек «You’re Born»

«You’re Born» ― второй совместный проект «Аигел» и режиссера Анджея Гавриша, который также работал над клипами для Джеймса Бланта, Korn и Parov Stellar.
Афиша Daily 06:23
Происшествия

Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию

Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Газета.Ru 03:47
Происшествия

В одной из школ Свободного двух детей ранили из пневматики

Накануне в одной из школ Свободного произошло ЧП — ранения от пневматического оружия получили двое учащихся шестого и восьмого классов.
ИА Порт Амур 05:21
Финансы

Курс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
Российская газета 04:33
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Технологии

KaiOS Technologies и Mozilla будут вместе улучшать KaiOS

Обновление движка позволит внедрить в KaiOS поддержку WebAssembly, TLS 1.3, прогрессивных веб-приложений (PWA), WebGL 2.0, формата видео AV1, поддержку изображений WebP и так далее.
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Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

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Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Спорт

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Вести.Ru 06:30
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
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