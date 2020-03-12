Политика
ТАССДве трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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с чего всё началось
Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.ТАСС05:48
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Политика
Клишас: Из регионов в СФ поступают отзывы на поправки в Конституцию
В Совет Федерации начала поступать информация о поддержке региональными парламентами поправок в Конституцию, сообщил журналистам глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Прокуратура нашла в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
Межрегиональная транспортная прокуратура обнаружила в интернете полную базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы, отмечается на сайте ведомства.
Баскетбол
НБА приостановила сезон после выявления коронавируса у игрока
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у центрового "Юты" Руди Гобера диагностировали коронавирусную инфекцию.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае миновал
Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Гаджеты
Опубликован список самых подделываемых смартфонов
Самым часто подделываемым смартфоном в 2019 году оказался iPhone 8. За ним следуют Samsung W2018 и W2019, дальше – iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, рассказывает ixbt.com.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Шоу-бизнес
Евгений Петросян отдыхает с молодой женой в Дубае
Российский юморист Евгений Петросян уехал отдыхать с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Музыка
Обряд омоложения президента в клипе «Аигел» на трек «You’re Born»
«You’re Born» ― второй совместный проект «Аигел» и режиссера Анджея Гавриша, который также работал над клипами для Джеймса Бланта, Korn и Parov Stellar.
Происшествия
Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Происшествия
В одной из школ Свободного двух детей ранили из пневматики
Накануне в одной из школ Свободного произошло ЧП — ранения от пневматического оружия получили двое учащихся шестого и восьмого классов.
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года
Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Технологии
KaiOS Technologies и Mozilla будут вместе улучшать KaiOS
Обновление движка позволит внедрить в KaiOS поддержку WebAssembly, TLS 1.3, прогрессивных веб-приложений (PWA), WebGL 2.0, формата видео AV1, поддержку изображений WebP и так далее.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.