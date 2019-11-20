Политика
URA.RuДве трети россиян заявили о необходимости партии власти
Две трети россиян уверены, что стране нужна партия власти. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего».
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с чего всё началось
Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.Ведомостивчера в 16:00
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Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Технологии
Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям
Новое исследование IDC и Microsoft показало, что большинство компаний Центральной и Восточной Европы, включая Россию, хорошо осведомлены о цифровой трансформации и лишь 10,5% из них не считают ее необходимой.
Происшествия
В Сыктывкаре педофил приставал к 12-летней школьнице
Политика
В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей
Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»
Компания «Газпром газораспределение» (подконтрольна «Газпрому») выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Общество
Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы
На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Политика
Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
Политика
Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Недвижимость
Российские офисы подорожали за год на четверть
Стоимость квадратного метра офиса за год выросла в среднем по России на 24% - до 60 тысяч рублей, а средняя ставка аренды увеличилась на 41% - до 850 рублей за "квадрат" в месяц, подсчитали специалисты онлайн-сервиса "Авито Недвижимость".
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе
Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Общество
Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате
Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Экономика
ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Российские БТР и БМП назвали бесполезными «автобусами»
В городских боях пехоту более надежно защитят тяжелые БТР, созданные на базе танков.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
Почти 9 тысяч рублей. Смоляне пребывают в шоке от стоимости медсправок
С пятницы, 22 ноября, стоимость водительской медкомиссии возрастает как минимум до 7 тысяч рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Музыка
«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину
Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.