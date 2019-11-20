Политика

URA.RuURA.RuДве трети россиян заявили о необходимости партии власти

Две трети россиян уверены, что стране нужна партия власти. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего».
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с чего всё началось

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.
Ведомостивчера в 16:00

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63 % россиян признают существование так называемой «партии власти»

Эхо Москвы04:01

Две трети россиян заявили о необходимости партии власти

URA.Ru03:29

Прекрасная «Единая Россия» будущего

ВЦИОМ01:03

По данным ВЦИОМ 51% россиян выступают за сменяемость партии власти

Дождь02:44

Будущее «Единой России» под опросом

Коммерсантъвчера в 16:03

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

РБКвчера в 16:00

Половина россиян считают, что партия власти должна меняться

Ведомостивчера в 16:00
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Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Технологии

Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям

Новое исследование IDC и Microsoft показало, что большинство компаний Центральной и Восточной Европы, включая Россию, хорошо осведомлены о цифровой трансформации и лишь 10,5% из них не считают ее необходимой.
CNews вчера в 06:56
Происшествия

В Сыктывкаре педофил приставал к 12-летней школьнице

Невские Новости вчера в 09:09
Политика

В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей

Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
ТК Звезда 06:21
Экономика

«Газпром газораспределение» продаст на Мосбирже 3,5% акций «Газпрома»

Компания «Газпром газораспределение» (подконтрольна «Газпрому») выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
Известия 02:27
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Игры

В Portal 2 улучшили локальный кооператив

Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
CyberSport.ru 05:25
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Общество

Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Росбалт 06:37
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM вчера в 10:29
Политика

Силовикам разрешили сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон о праве силовиков уничтожать дроны-нарушители.
ФАН 06:46
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Недвижимость

Российские офисы подорожали за год на четверть

Стоимость квадратного метра офиса за год выросла в среднем по России на 24% - до 60 тысяч рублей, а средняя ставка аренды увеличилась на 41% - до 850 рублей за "квадрат" в месяц, подсчитали специалисты онлайн-сервиса "Авито Недвижимость".
РИА Новости 04:23
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Общество

Проект российского аналога «Википедии» представили в Уфе

Научное издательство "Большая российская энциклопедия" презентовало в столице Башкирии проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемой российской версии свободной энциклопедии "Википедия".
Газета.Ru 02:31
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Футбол

Пропавший в Турции российский футболист нашелся

Lenta.ru 07:41
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Общество

Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате

Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
REGNUM 05:53
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 04:18
Армия и оружие

Российские БТР и БМП назвали бесполезными «автобусами»

В городских боях пехоту более надежно защитят тяжелые БТР, созданные на базе танков.
Lenta.ru 02:09
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество

Почти 9 тысяч рублей. Смоляне пребывают в шоке от стоимости медсправок

С пятницы, 22 ноября, стоимость водительской медкомиссии возрастает как минимум до 7 тысяч рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов.
Smolnarod.ru 01:50
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности

Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Аргументы и Факты вчера в 16:03
Музыка

«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Полит.ру 06:55
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
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