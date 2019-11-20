Две трети россиян считают, что России нужна партия власти, лишь четверть – что такой необходимости нет. У партии власти должна быть идеология, говорят 87% опрошенных, 69% считают, что партия власти должна нести ответственность за действия и поступки всех представителей власти.

с чего всё началось

Две трети россиян уверены, что стране нужна партия власти. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная „Единая Россия“ будущего».

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