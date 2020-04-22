Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

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