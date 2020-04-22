Коронавирус

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Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
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Многие скончавшиеся от COVID-19 в Москве не обратились к врачу сразу

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Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

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Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

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