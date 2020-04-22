Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДве трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
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О️перштаб: Две трети умерших от коронавируса не обращались на ранней стадии за медпомощью

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Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии к врачам

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Штаб: Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью

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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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