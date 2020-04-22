Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДве трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
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Москвичам напомнили о необходимости своевременного обращения за медпомощью

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:18

О️перштаб: Две трети умерших от коронавируса не обращались на ранней стадии за медпомощью

Вечерняя Москва05:05

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачу

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Названа самая частая причина смертности после заражения коронавирусом в Москве

Мослента05:41

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии к врачам

Интерфакс04:57

Штаб: Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью

Агентство Москва04:48

Оперштаб: самолечение ОРВИ и аллергии несет риски для жизни

Москва 2404:45
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Вопреки замедлению разработки на 20–30 %, в Larian Studios до сих пор намерены выпустить Baldur’s Gate 3 в раннем доступе до конца 2020 года.
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Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
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Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
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СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
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Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди

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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

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Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману

Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
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Общество

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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

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REGNUM 08:16
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На Украине собираются продлить карантин до 11 мая

Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.
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Дмитрий Тарасов: рассказал, что поехал в детский дом, а мне пишут: «Да ты урод!»

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о социальных сетях.
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Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
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Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей

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Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

Накануне центр получил 731 обращение при сохраняющейся статистике около 1 тыс. человек в сутки.
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Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

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Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

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Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
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