Коронавирус
RT на русскомДве трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
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Москвичам напомнили о необходимости своевременного обращения за медпомощью
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:18
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Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Игры
Коронавирус замедлил разработку Baldur’s Gate 3, но старт раннего доступа всё ещё намечен на 2020 год
Вопреки замедлению разработки на 20–30 %, в Larian Studios до сих пор намерены выпустить Baldur’s Gate 3 в раннем доступе до конца 2020 года.
3DNews 02:26
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Космос
Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности
Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 20 апреля в 14:30
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Здоровье
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди
Как сообщает ToDay News Ufa, Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен в том, что не нужно смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 05:30
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Экономика
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
Пандемия коронавируса оставила без работы многих россиян, которые трудились в столице и снимали жилье.
Комсомольская правда 02:07
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Общество
На Украине собираются продлить карантин до 11 мая
Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.
Pravda.Ru 02:45
Футбол
Дмитрий Тарасов: рассказал, что поехал в детский дом, а мне пишут: «Да ты урод!»
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о социальных сетях.
Чемпионат 07:44
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
Здоровье
Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей
Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный 20 апреля в 23:40
Политика
Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
Накануне центр получил 731 обращение при сохраняющейся статистике около 1 тыс. человек в сутки.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Политика
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Политика
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18