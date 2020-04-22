Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

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