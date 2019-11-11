Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.

с чего всё началось

Две трети заявок, которые были поданы многодетными семьями на списание части кредитов по ипотеке, одобрены, передаёт 11 ноября РБК. Уточняется, что всего в рамках программы выделения субсидий по частичному погашению ипотечного долга одобрено свыше трёх тысяч заявок от семей с тремя и более детьми.

Две трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей

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