Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.

с чего всё началось

На списание долга по ипотеке на 450 тысяч рублей уже одобрены три тысячи заявок от многодетных семей. Денежные средства на списание выделены из бюджета государства.

Трем тысячам семей спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей

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