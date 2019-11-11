Экономика
9111.ruТрем тысячам семей спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей
На списание долга по ипотеке на 450 тысяч рублей уже одобрены три тысячи заявок от многодетных семей. Денежные средства на списание выделены из бюджета государства.
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с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
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