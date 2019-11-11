Экономика
REGNUMДве трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей
Две трети заявок, которые были поданы многодетными семьями на списание части кредитов по ипотеке, одобрены, передаёт 11 ноября РБК. Уточняется, что всего в рамках программы выделения субсидий по частичному погашению ипотечного долга одобрено свыше трёх тысяч заявок от семей с тремя и более детьми.
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Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
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