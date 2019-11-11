Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.

с чего всё началось

Две трети заявок, которые были поданы многодетными семьями на списание части кредитов по ипотеке, одобрены, передаёт 11 ноября РБК. Уточняется, что всего в рамках программы выделения субсидий по частичному погашению ипотечного долга одобрено свыше трёх тысяч заявок от семей с тремя и более детьми.

Две трети заявок на списание ипотеки одобрено для многодетных семей

Шоу-бизнес Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.

Происшествия СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА "Новости".

Общество ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политика На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Политика Рогозин выступил за возобновление сотрудничества с Украиной по космосу Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был бы рад возобновлению сотрудничества России и Украины в космической отрасли.

Здоровье Число привитых от гриппа россиян превысило 55 млн человек Количество привитых от гриппа граждан в России выросло до 55,2 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Технологии Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Космос SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.

Кино Завершились съемки девятого «Форсажа» Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.

Политика Эрдоган проведет встречу с Трампом в США Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа «Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Футбол FIFPro просит отменит красную карточку Тайсона, полученную за неприличный жест фанатам Организация просит отменить красную карточку, полученную футболистом "Шахтера" Тайсоном со вчерашней игре против киевского "Динамо".

Шоу-бизнес Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6% "С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п. п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.