Экономика
Аргументы неделиДве трети заявок одобрили многодетным семьям на списание части ипотеки
Более трех тысяч заявок от многодетных семей на частичное погашение ипотечных кредитов в сумме до 450 тысяч рублей на текущий момент уже одобрены институтом "Дом.РФ", отмечает интернет-портал РБК. Для получения поддержки заемщику надо обратиться в свой банк.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Политика
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Наука
Цвет птичьих яиц зависит от климата
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Политика
Вице-премьер Украины: мы идем в НАТО, потому что так хочет народ
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что при нынешней власти курс на НАТО и ЕС остается неизменным, но в альянс страна вступит раньше.
Политика
Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
Шоу-бизнес
Гела Месхи стал неважно выглядеть после развода с Екатериной Климовой
Несколько месяцев назад актриса Екатерина Климова ушла от своего молодого мужа и отца своей младшей дочери Гелы Месхи.
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
Общество
Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
Политика
День победного окончания Великого стояния на Угре отметили концертом
Авто
Kia показала новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала первые официальные изображения серийного седана KIA Optima для корейского рынка.
Футбол
Баста подарил новый автобус футбольному клубу «СКА Ростов»
Известный ростовчанин и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, подарил новый автобус футбольному клубу «СКА Ростов».
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Экономика
Российский рекламный рынок в 2020 году ускорит рост
В 2019 году общие затраты рекламодателей, по словам гендиректора российского офиса GroupM Марии Колосовой, увеличатся на 3%, до 483 млрд руб. Рост всего рынка обеспечит только сегмент интернет-рекламы, следует из прогноза GroupM.
Общество
В Челнах трагически погиб молодой журналист
27-летний Евгений Баранов трагически погиб этой ночью. У молодого человека остались жена и маленький ребенок.
Общество
Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши
Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
Наука
Наркоманов стало возможно выявить по отпечатку пальца
Исследователи обнаружили, что технология была способна идентифицировать следы героина и 6-AM не только на руках наркоманов, но и в случае, если человек обрабатывал наркотик, просто прикасался к нему или пожимал руку наркоману.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
Фигурное катание
Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Политика
Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту
Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.