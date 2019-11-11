Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиДве трети заявок одобрили многодетным семьям на списание части ипотеки

Более трех тысяч заявок от многодетных семей на частичное погашение ипотечных кредитов в сумме до 450 тысяч рублей на текущий момент уже одобрены институтом "Дом.РФ", отмечает интернет-портал РБК. Для получения поддержки заемщику надо обратиться в свой банк.
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с чего всё началось

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК10 ноября в 22:02

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Минус 450 тысяч

Российская газетавчера в 10:22

Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Life.ruвчера в 02:47

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

Москва 24вчера в 01:55

Господдержка по погашению ипотеки одобрена с 25 сентября для 3 тыс. многодетных семей

ТАССвчера в 01:09

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки

Коммерсантъ10 ноября в 23:32

Многодетным семьям активно списывают часть ипотеки

News.ru10 ноября в 22:42

Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки

РБК10 ноября в 22:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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