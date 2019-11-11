Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.

с чего всё началось

Более трех тысяч заявок от многодетных семей на частичное погашение ипотечных кредитов в сумме до 450 тысяч рублей на текущий момент уже одобрены институтом "Дом.РФ", отмечает интернет-портал РБК. Для получения поддержки заемщику надо обратиться в свой банк.

Две трети заявок одобрили многодетным семьям на списание части ипотеки

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