Экономика
Аргументы неделиДве трети заявок одобрили многодетным семьям на списание части ипотеки
Более трех тысяч заявок от многодетных семей на частичное погашение ипотечных кредитов в сумме до 450 тысяч рублей на текущий момент уже одобрены институтом "Дом.РФ", отмечает интернет-портал РБК. Для получения поддержки заемщику надо обратиться в свой банк.
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Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.РБК10 ноября в 22:02
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на частичное списание ипотеки
Коммерсантъ10 ноября в 23:32
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