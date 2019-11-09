с чего всё началось

Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус. Таковы результаты совместного опроса Украинского института будущего и интернет-издания "Зеркало недели".

Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Единоборства Волков в доминирующем стиле победил Харди Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Здоровье Социолог объяснила болезни миллениалов России Дехтярь считает, что в России должна проводиться определённая работа с молодёжью для её социальной адаптации, сообщает URA.RU.

Политика Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Общество Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.

Экономика Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.