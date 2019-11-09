Политика

Газета.RuГазета.RuДве трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус. Таковы результаты совместного опроса Украинского института будущего и интернет-издания "Зеркало недели".
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с чего всё началось
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели
", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях.
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