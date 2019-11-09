с чего всё началось

Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус. Таковы результаты совместного опроса Украинского института будущего и интернет-издания "Зеркало недели".

Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Политика Горбачев не связывает перестройку и распад СССР В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.

Политика Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.

Транспорт Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов Польские правоохранители задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Игоря Мазура.

Общество Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".

Общество Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.

Политика В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.

Наука Биологи описали случай зарождающегося видообразования у гидромедуз Морские биологи из МГУ Андрей Прудковский, Ирина Екимова и Татьяна Неретина описали случай зарождающегося видообразования у гидромедуз.

Футбол «Сочи» представил болельщикам Варданяна В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Политика Большинство граждан ДНР и ЛНР не видят себя в составе Украины Как сообщал «Новый День», граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Единоборства UFC Fight Night: начался поединок Александра Волкова и Грега Харди Поединок российского тяжеловеса Александра Волкова и американского бойца смешанного стиля и по совместительству бывшего защитника американского футбола Грега Харди прошел в Москве в рамках турнира Fight Night 163.

Происшествия В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.