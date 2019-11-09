с чего всё началось

Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус. Таковы результаты совместного опроса Украинского института будущего и интернет-издания "Зеркало недели".

Две трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России

Политика Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Эрдогана Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу, 9 ноября, приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Политика Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Экономика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Здоровье Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.

Общество В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".

Происшествия В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Общество Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.

Шоу-бизнес Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Политика Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.