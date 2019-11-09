Политика
Газета.RuДве трети жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей ДНР и ЛНР хотела бы войти в состав России, причем 13,4% считают, что за республиками при этом должен быть закреплен особый статус. Таковы результаты совместного опроса Украинского института будущего и интернет-издания "Зеркало недели".
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с чего всё началось
Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", на вопрос, "где должен быть закреплен особый статус Донбасса" - 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% - в отдельном законе, 6,8% вообще не слышали о минских соглашениях.РИА Новости05:10
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Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 15:52
Политика
Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу, 9 ноября, приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября.
Известия 16:05
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:00
Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Политика
Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины
Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:20
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM вчера в 02:37
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:00
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 07 ноября в 06:36
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Футбол
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Вечерний курьер 10:14
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Общество
В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви
Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости 01:02
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости 12:16
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38