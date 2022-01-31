ВедомостиДве турфирмы исключили из федерального реестра туроператоров за грубые нарушенияРостуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, за систематические нарушения прав клиентов.ВедомостиВ Ростуризме уточнили, что по туроператору "Регион" из реестра исключены два юридических лица – ООО "Туроператор Регион Поволжье" и ООО "Туроператор Регион – Юг".ПРАЙМПо второму туроператору из реестра исключено ООО "Визит Карелия".ПРАЙМОбщая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн руб.Накануне.RuЧитать далееСвернутьТурДомТурДомПетрозаводск говоритПодробнее о событииТуроператоры «Регион» и «Визит Карелия» были исключены Ростуризмом из федерального реестра за грубые нарушения — Инфо24.ruИнфо24вчера в 13:05Две турфирмы исключили из федерального реестра туроператоров за грубые нарушенияВедомостивчера в 13:05Ростуризм исключил из реестра туроператоров по внутреннему туризму «Регион» и «Визит Карелия»ПРАЙМвчера в 12:03Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров по России за грубые нарушенияТурДомвчера в 12:13Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров за грубые нарушенияТАССвчера в 12:04Ростуризм исключил из федерального реестра двух туроператоровПетрозаводск говоритвчера в 12:45Ростуризм исключил из реестра за грубые нарушения двух туроператоров по внутреннему туризмуИнтерфаксвчера в 11:47Показать ещёОценить2Поделиться