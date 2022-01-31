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Две турфирмы исключили из федерального реестра туроператоров за грубые нарушения

Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, за систематические нарушения прав клиентов.
Ведомости
В Ростуризме уточнили, что по туроператору "Регион" из реестра исключены два юридических лица – ООО "Туроператор Регион Поволжье" и ООО "Туроператор Регион – Юг".
ПРАЙМ
По второму туроператору из реестра исключено ООО "Визит Карелия".
ПРАЙМ
Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн руб.
Накануне.Ru

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Туроператоры «Регион» и «Визит Карелия» были исключены Ростуризмом из федерального реестра за грубые нарушения — Инфо24.ru
Инфо24вчера в 13:05
Две турфирмы исключили из федерального реестра туроператоров за грубые нарушения
Ведомостивчера в 13:05
Ростуризм исключил из реестра туроператоров по внутреннему туризму «Регион» и «Визит Карелия»
ПРАЙМвчера в 12:03
Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров по России за грубые нарушения
ТурДомвчера в 12:13
Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров за грубые нарушения
ТАССвчера в 12:04
Ростуризм исключил из федерального реестра двух туроператоров
Петрозаводск говоритвчера в 12:45
Ростуризм исключил из реестра за грубые нарушения двух туроператоров по внутреннему туризму
Интерфаксвчера в 11:47

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