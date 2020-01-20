Общество
ИзвестияДве тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.
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Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Режиссера Соловьева перевели в реанимацию
Источник ТАСС в окружении режиссера говорил, что состояние кинематографиста оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Гаджеты
Intel NUC 11 на базе Tiger Lake получит поддержку PCI Express 4.0
Экономика
В одной из крупнейших страховых компаний сменился гендиректор
Акционеры страховой компании ВСК по итогам общего собрания 20 января 2020 года решили досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора компании Олега Овсяницкого, следует из данных на портале раскрытия информации.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Зариф назвал условия для выхода Ирана из ДНЯО
По словам иранского министра, Тегеран выйдет из ДНЯО, если Европа направит дело об иранской ядерной программе в СБ ООН.
Авто
В России 25% жителей боятся погибнуть при продаже автомобиля
В рамках мониторинга российского рынка аналитики выяснили, что многие водители бояться погибнуть при продаже автомобиля на вторичном рынке.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова празднует день рождения
Анастасия Волочкова празднует день рождения Свой день рождения отмечает Анастасия Волочкова.
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Общество
Полиция сорвала в Индии концерт Бориса Гребенщикова
Как сообщает телеканал «360», через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену, спел для зрителей без аппаратуры, а затем ответил на вопросы поклонников.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Гаджеты
Флагман Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока. Телефон продемонстрируют общественности 10 февраля.
Политика
Немецкая газета заявила о геополитической победе Путина
Отмечается, что если раньше экс-президент США Барак Обама заявлял о «региональной власти» Путина, распространявшейся только на Россию, то сегодня можно говорить о том, что российский президент вернул стране статус мировой державы.
Общество
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Политика
Члены конференции в Берлине договорились о перемирии в Ливии
В Берлине в рамках конференции по Ливии участники мероприятия договорились о перемирии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Новейший беспилотник США разбился во время испытаний
Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» успешно завершил испытания
Государственные ходовые испытания головного корвета проекта 20385 "Гремящий" успешно завершились – об этом пишет Telegram-канал "Оборонка", ссылаясь на пресс-службу Северного флота.
Хоккей
Известный тренер раскритиковал Матч всех звезд КХЛ
Ранее ГЛАС сообщал о Матче звезд в КХЛ.