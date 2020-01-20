Общество

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Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.
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Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

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Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в очередной раз посетить Москву.
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Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
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Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году

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