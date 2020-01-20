Общество
ИзвестияДве тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.
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Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
Политика
Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений
На встрече в Берлине Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась.
Шоу-бизнес
Пара дня: Брэда Питта и Дженнифер Энистон снова видят вместе
Энистон точно была не против и отвечала ему взаимностью. Также она смеялась, когда Питт получал свою статуэтку.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
В Перми ввели режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после прорыва трубы отопления в мини-отеле "Карамель", где погибли пять человек, сообщает пресс-служба мэрии.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Энергетика
«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США
В совокупности на долю «Газпрома» и «Новатэка» в регионе, по оценкам издания, пришлось 47,57 процента всего импорта газа (на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад), но это произошло за счет резкого усиления позиций российского СПГ.
Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Великобритания признала украинский трезубец экстремистским символом
В посольстве Украины в Великобритании случилась очередная истерика.
Политика
Халифа Хафтар принял приглашение президента РФ Путина посетить Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в очередной раз посетить Москву.
Происшествия
Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области
По данным правоохранительных органов, поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, смертельно травмировал женщину.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
Экономика
«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Космос
Пылинка на Земле оказалась старше Солнца
Обнаружен самый древний материал на планете Земля.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей
Владелец доработал автомобиль установкой камеры заднего вида, кнопкой запуска двигателя, улучшенной шумоизоляцией и т. д. Владелец предлагает турбированную Ниву за 1 млн рублей, а также заявляет: «на такой машине невозможно остаться незамеченным».
Политика
Песков отреагировал на слухи о проведении досрочных выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал трезво оценивать источники, распространяющие информацию о возможном проведении досрочных выборов в Госдуму в декабре 2020 года.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Президент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой
Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильной политической фигурой в мире.
Политика
В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции
Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.
Политика
Путин провел совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Самарской области угнали машину с ребенком
20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Политика
Трамп и демократы сделали заявления перед слушаниями по импичменту
Перед Новым годом Палата представителей США утвердила две статьи обвинения против Трампа – главу американского государства обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.