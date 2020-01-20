Общество
ИзвестияДве тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.
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Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Происшествия
В Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварии
Капитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Культура
Джордж Мартин разочаровал фанатов анонсом новой книги
Футбол
Ибрагимович побил рекорд Камбьяссо
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Путин предложил сократить число судей Конституционного суда
Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.
Гаджеты
В сети появились первые фото Xiaomi Mi 10 Pro
В сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 10.
Кино
Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»
Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Недвижимость
Этажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Политика
О каких поправках в Конституцию не сказано в Послании
Рабочая группа по подготовке изменений Конституции новое заседание проведет 21 января.
Наука
Компьютер научили распознавать людей по танцам
Учёные из Финляндии обнаружили, что движения человека во время свободного танца можно использовать для автоматического определения личности танцующего с точностью более 90%.
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Общество
Турагенты оценили ограничения на алкоголь в отелях Майорки и Ибицы
Под ограничения попали, в частности, туристические зоны Майорки и Ибицы.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Здоровье
В Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри
В Нижегородской области семья, где воспитывается 12-летний ребёнок, сообщила, что умирает от редкой генетической патологии Фабри.
Происшествия
Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы
В Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с беременностью 13-летней школьницы.
Гаджеты
Мобильная NVIDIA RTX 2080 SUPER замечена в Geekbench
Ещё в ноябре ресурс Notebookcheck сообщил, что NVIDIA запустит «суперскую» линейку своего мобильного семейства NVIDIA GeForce 20.
Политика
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.