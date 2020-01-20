Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Политика Недельное отсутствие Кадырова на публике вызвало недоумение в Чечне Рамзан Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Кино Опубликован список лучших фильмов XXI века Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.

Политика Рассекречена форма бойцов космических войск США Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».

Политика Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Общество В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.