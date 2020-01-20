Общество

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Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.
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