Общество
ИзвестияДве тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами. Об этом свидетельствуют результаты исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованные в январе на сайте компании.
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Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Происшествия
Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми
В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Футбол
Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»
Политика
Недельное отсутствие Кадырова на публике вызвало недоумение в Чечне
Рамзан Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Общество
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть
Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
Политика
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Экономика
ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
Политика
Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами
Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели четырех российских офицеров в Сирии
В сентябре прошлого года сообщалось о гибели в Сирии трех российских спецназовцев.
Происшествия
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка
По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Интернет
Больше 70 тысяч фотографий девушек из Tinder попали в Сеть
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
Футбол
«ПСЖ» пока не продает Кавани в «Атлетико»
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Общество
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
Происшествия
Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»
Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Политика
Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".