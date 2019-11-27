Общество
ГЛАС.RUДве украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу. Руководство энергетических компаний требует перестать импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
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