Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUДве украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу. Руководство энергетических компаний требует перестать импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Вашингтон
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