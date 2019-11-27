Общество
ГЛАС.RUДве украинские электростанции приостановили работу в знак протеста
Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу. Руководство энергетических компаний требует перестать импортировать электроэнергию из России и Беларуси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Общество
Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели
Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
Происшествия
В Иркутске наградили школьника, спасшего девочку от педофила
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
Общество
В Сети опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Всем привычные плацкартные вагоны скоро исчезнут вместе с проблемой «торчащих ног».
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Политика
Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах
Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
Культура
Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
Политика
Депутат Верховной рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Депутат омтетила, что поддерживает людей в данном вопросе, поскольку разбитыми надеждами обернулись чаяния граждан страны о том, что в Раду придут «молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране».
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника ДТП
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Культура
После встречи Дорониной с Путиным раздрай во МХАТе усилился
Значит, если Доронина возвращается, уйти должен Бояков.
Политика
Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
Культура
Главой Дягилевского фестиваля станет Теодор Курентзис
Ранее дирижер говорил, что согласится стать худруком Дягилевского фестиваля за 300 тысяч рублей в месяц, контракт с властями Пермского края и гонорары за его работу.
Футбол
Луиш Каштру: «В Лиге чемпионов всё по-прежнему в наших руках»
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру после матча с «Манчестер Сити» напомнил, что выход в плей-офф турнира зависит только от них самих.
Шоу-бизнес
Помолодевший Дмитрий Харатьян привел себя в форму ради съемок
Помолодевший Дмитрий Харатьян в срочном порядке привел себя в форму ради съемок в новом фильме.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Космос
Открыта невозможная черная дыра
Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Повышение сбора коснется в первую очередь легковых автомобилей, ставки вырастут на 110,7%. Для авто с объемом двигателя меньше 1 л сбор вырастет на 46,1%. А для машин, чем объем двигателя превышает 3,5 л, стоимость вырастет на 145%.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.