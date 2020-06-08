Коронавирус
АСТВДвенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области. Об этом стало известно из Telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 8 июня. Как выяснилось, у 5 людей из 12 ранее были контакты с заболевшими.
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У 21 пациента сахалинского регионального сосудистого центра нашли коронавирус
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:57
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в сосудистом центре Сахалинской области
SakhalinMedia.ruвчера в 23:47
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Происшествия
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Вести.Ru вчера в 19:14
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
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Телескоп Хаббл сфотографировал галактику NGC 2608
Наиболее родственными NGC 2608 являются галактики из серии снимков Глубокого поля Хаббла.
NewInform вчера в 10:23
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике
Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru вчера в 14:37
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Взгляд.ру вчера в 09:38
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Общество
Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС
По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, задержки связаны с вступлением в силу новых таможенных правил и несовершенствами программного обеспечения службы.
Коммерсантъ 00:35
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:49
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Гаджеты
Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу
Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство.
NewInform вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».
REGNUM вчера в 15:19
Происшествия
Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы
РБК вчера в 12:15
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Политика
В США подготовлен законопроект о реформе полиции
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (представитель Демократической партии) представила законопроект о широкой реформе полиции США.
Взгляд.ру вчера в 12:37
Здоровье
Губернатор Алтайского края предупредил об «обнулении» послаблений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что может помешать поэтапному и постепенному возвращению региона к обычной жизни.
Байкал24 вчера в 12:57