Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области. Об этом стало известно из Telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 8 июня. Как выяснилось, у 5 людей из 12 ранее были контакты с заболевшими.

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

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