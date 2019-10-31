Происшествия

News.ruNews.ruДверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада

Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Об этом рассказал глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
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Что произошло за день: четверг, 31 октября

Интерфакс13:45

Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка

РИА Новости11:26

Губернатор НАО поручил проверить безопасность детсадов региона после убийства ребёнка

Говорит Москва09:56

Детский омбудсмен инициирует проверки детсадов после убийства ребенка в Нарьян-Маре

ТАСС10:21

Губернатор прокомментировал убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

RT на русском10:13

В Ненецком автономном округе после убийства ребенка проверят все детсады

РБК11:44

Губернатор региона, где зарезали ребенка, поручил проверить все садики

РЕН ТВ10:01
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Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Происшествия

Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

Российская газета 13:36
Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
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Футбол

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

Интерфакс 14:11
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
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Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Руководитель исследования Альберт Салехи утверждает, что, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.
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Игромания.ру 29 октября в 17:41
Шоу-бизнес

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Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Чемпионат 05:01
Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Автоспорт

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Политика

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Здоровье

В Кемерове открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

Новое учреждение открылось в Кемерове на базе областной больницы имени Подгорбунского.
Вести Кузбасс вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал откровенную сцену с женой

Люди посчитали, что Харламова должна была сильно разозлить сцена, в которой его жена демонстрирует интимную жизнь с другим мужчиной.
Волга-Медиа вчера в 23:05
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Ополченец ДНР погиб при обстреле со стороны сил ВСУ

РЕН ТВ 13:10
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Студия Rockstar Games опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2. Ролик получился красочным, но он также включает в себя небольшие спойлеры.
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Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО может увеличиться в семь раз.
Москва 24 01:09
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
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Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции

РИА Новости 13:10
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

Российская газета 06:15
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