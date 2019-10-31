Происшествия

News.ruNews.ruДверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада

Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Об этом рассказал глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
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Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
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«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

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Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
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На Сахалине прокуратура проверит сообщения об уличных боях подростков

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Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

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В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

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Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
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Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
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