Происшествия
News.ruДверь убийце ребёнка в Нарьян-Маре открыл охранник детсада
Сотрудник охранного агентства в детском саду Нарьян-Мара, где во время тихого часа мужчина зарезал шестилетнего ребёнка, дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Об этом рассказал глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре, на место инцидента направлены криминалисты и психологи центрального аппарата СК.
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Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
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Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Скоро кроссоверы перестанут быть востребованными – эксперты
Пока же популярность седанов продолжает сокращаться, а кроссоверы и внедорожники находятся на пике своей популярности.