Происшествия

ИзвестияИзвестияГубернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре. 31 октября Цыбульский прервал рабочую поездку и направился на место происшествия.
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Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Известия17:23

Глава НАО прервал рабочую поездку из-за убийства в детсаду Нарьян-Мара

РЕН ТВ15:47

Губернатор прокомментировал убийство ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

RT на русском10:13

Охранник детсада в Нарьян-Маре дистанционно открыл дверь убийце ребенка

РИА Новости11:26

В Ненецком автономном округе после убийства ребенка проверят все детсады

РБК11:44

Губернатор НАО поручил проверить безопасность детсадов региона после убийства ребёнка

Говорит Москва09:56

Глава НАО прервал рабочую поездку из-за убийства ребенка в детсаду

ТАСС14:52
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