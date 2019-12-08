Армия и оружие
Газета.RuДвери бункера РВСН испытали «ядерным взрывом»
На военном полигоне под Санкт-Петербургом были испытаны на прочность шлюзовые двери, защищающие вход в командный бункер Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает телеканал "Звезда". Военные инженеры хотели проверить, выдержат ли двери ударную волну от ядерного взрыва.
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