«Военная приемка» показала испытания многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к взрывам. Съемочная группа «Военной приемки» в новом выпуске показала испытания дверей, защищающих вход на командный пункт РВСН, который находится под землей на особо охраняемой территории.

с чего всё началось

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Для этого двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне.

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