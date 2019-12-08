Общество

Газета.RuГазета.RuДвери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Для этого двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне.
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с чего всё началось

Огненная вспышка и запредельная ударная волна: кадры испытания двери командного пункта РВСН

«Военная приемка» показала испытания многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к взрывам. Съемочная группа «Военной приемки» в новом выпуске показала испытания дверей, защищающих вход на командный пункт РВСН, который находится под землей на особо охраняемой территории.
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