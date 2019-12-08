Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДвери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Для этого двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне.
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